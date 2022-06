Traffico Roma del 11-06-2022 ore 07:30 (Di sabato 11 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione sulla Roma-napoli attenzione a un incidente tra Valmontone e Colleferro verso Napoli pochi di spostamenti nella capitale in queste prime ore di sabato questa sera e domani doppio concerto Vasco Rossi al Circo Massimo già chiuse al Traffico via dei Cerchi via del Circo Massimo Largo Ugo La Malfa via dell’Ara massima di Ercole e via della Greca dalle 17 di oggi altre chiusure nell’aria deviazioni per le linee bus di zoo mentre ad Ostia questa sera Gran Galà della moda chiuse al Traffico Piazza Regina Pacis un tratto di corso Regina Maria Pia e di via Angelo Celli attenzione alla segnaletica per le deviazioni dettagli di queste e di altre notizie sul sito Roma.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla-napoli attenzione a un incidente tra Valmontone e Colleferro verso Napoli pochi di spostamenti nella capitale in queste prime ore di sabato questa sera e domani doppio concerto Vasco Rossi al Circo Massimo già chiuse alvia dei Cerchi via del Circo Massimo Largo Ugo La Malfa via dell’Ara massima di Ercole e via della Greca dalle 17 di oggi altre chiusure nell’aria deviazioni per le linee bus di zoo mentre ad Ostia questa sera Gran Galà della moda chiuse alPiazza Regina Pacis un tratto di corso Regina Maria Pia e di via Angelo Celli attenzione alla segnaletica per le deviazioni dettagli di queste e di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della ...

