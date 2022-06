Queste non sono macerie (Di sabato 11 giugno 2022) All'Idroscalo di Ostia abbiamo incontrato una comunità che vive ai limiti. È Punta Sacra, un luogo dove gli abitanti si definiscono «abusivi per necessità». La loro storia è una domanda a cielo aperto Leggi su vanityfair (Di sabato 11 giugno 2022) All'Idroscalo di Ostia abbiamo incontrato una comunità che vive ai limiti. È Punta Sacra, un luogo dove gli abitanti si definiscono «abusivi per necessità». La loro storia è una domanda a cielo aperto

Pubblicità

marattin : Da 7 anni la Bce compra debito pubblico,tenendo bassi i rendimenti. Da 8 anni tiene i tassi ufficiali a zero; da 11… - captblicero : Siccome non si può più negare esplicitamente il cambiamento climatico, negazionisti e 'inattivisti' puntano a semin… - _Nico_Piro_ : sostituire prodotti e servizi che venivano dall’estero (o all’estero erano legati) con l’autarchia. Putin dice però… - Flea_Market2022 : RT @ChanceGardi: 'La TGA australiana nel 2022 ha ricevuto 322 segnalazioni di aborto spontaneo e altre cause di morte di bambini non ancora… - Freedom_x_ever : RT @intuslegens: La guerra è voluta da un gruppetto di bastardi che si arricchiscono giocando in borsa e non sopportano che Putin detenga r… -