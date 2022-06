Pmi | dibattito per la formazione manageriale tra scienza e pratica

(Di sabato 11 giugno 2022) Ho incontrato, per motivi professionali, tante piccole imprese in oltre trenta anni e sono arrivato ad una conclusione: nel 90% delle stesse le attuali competenze sono obsolete e, fatto ancora più grave, non vi è piena consapevolezza da parte degli imprenditori. Questa situazione produce una confusione nella testa degli imprenditori in merito alla interpretazione del profilo professionale medio dei propri collaboratori. Uno smarrimento che nasce dall’assunto che nelle piccole imprese il saper fare (tradurre i concetti teorici in atti operativi) ha due origini: il “sapere esperenziale” e il “sapere nozionistico”. Il primo “sapere”, molto ben radicato strutturalmente e storicamente nelle aziende di piccole dimensioni, non è altro che la sommatoria progressiva di azioni ripetute da parte di un singolo soggetto, dalle quali egli deduce qual è il metodo migliore, più efficiente e più ...

