Lorella Boccia | in piscina mostra un fisico incredibile | Fan impazziti

Pubblicità

saraferrara19 : Lorella Boccia by Davide Bonaiti #portrait - illicitgilmore : @chiodinelcuore NOI COLLEGATE AMO CI HO PENSATO UN ANNO FA PERCHÉ MI ERA CAPITATA SU YT L’INTERVISTA DI LORELLA BOCCIA - AndreaMini46 : RT @dea_channel: quella di ieri purtroppo era l'ultima puntata di #MadeInSud della stagione, ma di sicuro la bellezza irrorata dalla divina… - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: quella di ieri purtroppo era l'ultima puntata di #MadeInSud della stagione, ma di sicuro la bellezza irrorata dalla divina… - infoitcultura : Lorella Boccia oggi: la moglie di Niccolò Presta -

Cosmopolitan

E i casi nella nostra Tv sono più frequenti di quanto si possa pensare: basti pensare, ad esempio, ae Stefano de Martino, che hanno iniziato la carriera da ballerini, mentre ora sono ...Nella puntata conclusiva di Made in Sud , andata in onda lunedì 6 giugno su Rai2,stupisce il pubblico con un outfit che lascia poco spazio all'immaginazione. I fan hanno apprezzato moltissimo il suo abito firmato Dan More, un look audace fatto di tagli e spacchi ... Lorella Boccia oggi: la moglie di Niccolò Presta Nek avrà la possibilità di tenere compagnia ai telespettatori nell'estate in arrivo: sarà lui a condurre un nuovo format in onda su Raidue.Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta stanno vivendo la loro favola d'amore, fatta di coccole e attenzioni per la loro piccola Luce Althea. Sui social condividono un loro ...