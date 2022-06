Lo stuntman diventato pilota

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 giugno 2022) In Romagna la moto si chiama motore e non è passione, ma fede. Infatti la domenica non si va a messa, ma a girare. Oggi e domani, il centro del mondo del motore è qui, nel cuore della Romagna, sul circuito di Misano Adriatico intitolato a uno dei suoi figli più amati, Marco Simoncelli, dove va in scena l’unico round italiano del mondiale Superbike, quello riservato alle moto derivate dalla serie. L’anno scorso il campionato è stato talmente bello da rivaleggiare con la Formula 1: la sfida tra il sei volte iridato Jonathan Rea, nordirlandese, e il pretendente al trono Toprak Razgatl?oglu, turco, è stata pazzesca. 13 vittorie a testa per i due contendenti. E all’ultimo atto di una stagione che pareva infinita, a 25 anni e 35 giorni è stato proprio Razgatl?oglu a spuntarla, divenendo campione e al contempo idolo di un paese che oggi stravede per lui, e riportando la Yamaha all’iride: non ...