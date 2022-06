Laura Pausini, l’ha fatto davvero dopo l’Eurovision? La verità di Striscia (Di sabato 11 giugno 2022) Laura Pausini dopo la conduzione dell’Eurovision lo ha fatto davvero? Striscia La Notizia ha insinuato il dubbio sulla cantante. Laura Pausini è una delle cantanti più amate non solo nel bel paese, ma anche in tutto il mondo riuscendo a portare la bellezza e il talento italiano ovunque. La Pausini è amata non solo per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 11 giugno 2022)la conduzione dello haLa Notizia ha insinuato il dubbio sulla cantante.è una delle cantanti più amate non solo nel bel paese, ma anche in tutto il mondo riuscendo a portare la bellezza e il talento italiano ovunque. Laè amata non solo per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

magnus8767 : @angelo_forgione Che persona triste di una città ancora più triste e grigia....perché questo carico di odio contro… - Chiara12683703 : RT @celesTae_0: Ma io non potevo stannare Laura Pausini - RadioR101 : #R101News: questa sera alla RCF Arena Campo Volo l'evento 'Una. Nessuna. Centomila' con Laura Pausini, Giorgia, Emm… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Laura Pausini - Limpido (with Kylie Minogue) - cosipegioco : 28 anni fa il matrimonio dei miei ?? esiste forse una foto più patinata di questa? Non credo. PS io ero chiarament… -