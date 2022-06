Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Il budget di mercato è un argomento fondamentale: l'importante è averlo e non sforare. Laè in prima fila sotto questo aspetto: ha fatto investimenti onerosi in passato, puntando soprattutto sui giovani di gran qualità e prospettiva (de Ligt - Chiesa - Vlahovic rappresentano la ...Morata è un giocatoreper il tecnico Allegri , grazie alla sua duttilità tattica e la ... Queste le sue parole: "Alvaro può giocare esterno perché lo fa anche allae partendo lateralmente ... Juve, la chiave è negli esterni: Di Maria a 0 libera budget per... Il budget di mercato è un argomento fondamentale: l’importante è averlo e non sforare. La Juve è in prima fila sotto questo aspetto: ha fatto investimenti onerosi in passato, puntando soprattutto sui ...Centrocampista accostato alla Juventus in chiave mercato, Sergej Milinkovic-Savic, nazionale serbo classe 1995, potrebbe, alla fine, restare un altro anno alla Lazio: come riportato dal ...