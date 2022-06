Jambo1 | Scarpa | La nostra mostra nel documentario di Al Jazeera su Maradona

(Di sabato 11 giugno 2022) “Sono particolarmente soddisfatto per l’attenzione che ci ha riservato Al. Arrivare a diffondere, grazie allasu, il messaggio di legalità e di riscatto sociale di cui mi faccio portavoce attraverso la politica che attuiamo al Jambo, è motivo di orgoglio personale e di compiacimento per tutto il team che ha partecipato alla realizzazione di questo lavoro”. Lo afferma Salvatore, legale rappresentante del Centro Commerciale, bene confiscato alla criminalità organizzata a Trentola Ducenta (Caserta), che ha assistito alla proiezione del film “, uno scugnizzo di Napoli”, di Mohamed Kenawi prodotto da Ale Domino Film e proiettato al Grenoble di Napoli. Il film è unsull’esperienza del ...

Non una presenza casuale quella del dottore, sul Centro Commerciale Jambo1 di Trentola Ducenta, infatti, sono stati puntati i riflettori internazionali dopo la mostra fotografica "Diego Maradona".