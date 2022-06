Inter, Dumfries via? Doppio arrivo sulle fasce: dopo Bellanova occhi su Odriozola (Di sabato 11 giugno 2022) Denzel Dumfries tra i possibili partenti in casa Inter C’è anche Denzel Dumfries sulla lista dei partenti in casa Inter. L’esterno olandese potrebbe essere il sacrificato per evitare cessioni pesanti (vedi Skriniar, Bastoni e Lauataro) e per questo motivo, secondo Tuttosport, i dirigenti nerazzurri oltre a Bellanova avrebbero messo gli occhi su Alvaro Odriozola, laterale che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Fiorentina dal Real Madrid. “Dumfries può andare in Premier: difficile che l’Inter possa rimpiazzare l’olandese con Bellanova (in arrivo dal Cagliari dove farà percorso inverso Casadei ), ma – pure in questo caso – piace un uomo che tanto bene ha fatto a Firenze: si tratta di ... Leggi su intermagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Denzeltra i possibili partenti in casaC’è anche Denzelsulla lista dei partenti in casa. L’esterno olandese potrebbe essere il sacrificato per evitare cessioni pesanti (vedi Skriniar, Bastoni e Lauataro) e per questo motivo, secondo Tuttosport, i dirigenti nerazzurri oltre aavrebbero messo glisu Alvaro, laterale che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Fiorentina dal Real Madrid. “può andare in Premier: difficile che l’possa rimpiazzare l’olandese con(indal Cagliari dove farà percorso inverso Casadei ), ma – pure in questo caso – piace un uomo che tanto bene ha fatto a Firenze: si tratta di ...

