Gay pride, botta e risposta tra Elodie e Salvini: «Non è un essere umano corretto» – Il video (Di sabato 11 giugno 2022) «Non vorrei aprire il discorso Salvini, però quando leggo determinate cose quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo. Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto». Sono queste le parole di Elodie, quest'anno madrina del pride di Roma, rispondendo a una domanda sulla suo impegno sociale e politico: «Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso». La cantante 32enne è stata tra le voci al sostegno del Ddl Zan il progetto di legge contro l'omobitransfobia affossato in Senato a ottobre 2021. Alla cantante, l'ex ministro ...

