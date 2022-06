Claudio Baglioni e il libro di Striscia sequestrato | diffamazione o diritto di satira Parte l' inchiesta

Pubblicità

ph_pluton : RT @ilmessaggeroit: Striscia la Notizia, sequestrato il libro su Claudio Baglioni. Antonio Ricci (indagato): «Non abbiamo offeso nessuno» h… - ilmessaggeroit : Striscia la Notizia, sequestrato il libro su Claudio Baglioni. Antonio Ricci (indagato): «Non abbiamo offeso nessun… - infoitcultura : Sequestrato il libro di Striscia su Claudio Baglioni - saltasullavita : Claudio Baglioni si arrabbia? Renata dice la sua - guastellag : Antonio Ricci: «Non lo offendiamo, diciamo la verità facendo della satira» -

Che da anni Antonio Ricci avesse preso di mira Claudio Baglioni non è un segreto per nessuno: sono centinaia i servizi del Tg satirico che sbeffeggiano il cantautore romano. Ma stavolta l'arma della satira non ha protetto il tg di Canale5. Claudio Baglioni ha ottenuto il sequestro del libro "Tutti poeti con Claudio" che, su ordine del gip del Tribunale di Monza, non è più scaricabile dal sito di Striscia la Notizia per un'inchiesta.