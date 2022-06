Beautiful Anticipazioni 12 giugno 2022 | nessuno si fida più di Zoe!

(Di sabato 11 giugno 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata diin onda il 12su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano chesi fiderà più di Zoe, la ragazza spera di farsi perdonare da sua sorella e da Carter, ma quest'ultimo in particolare è duro da convincere.

: Zoe ha giocato sporco Zoe ha giocato un brutto tiro a sua sorella, aiutata da Quinn ha infatti, ha messo in atto un sabotaggio in piena regola del romantico appuntamento ...L'appuntamento conè tutti i giorni su Canale5 ( QUI leamericane ).John McCook svela cosa accadrà con Quinn nelle prossime puntate della soap Una delle colonne portanti di Beautiful è Eric Forrester, il fondatore della ...I fan di Beautiful vedranno un colpo di scena nello spettacolo. Dopo che Sheila riuscirà a fuggire dal carcere, Finn è ancora in pericolo