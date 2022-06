Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022)DEL 10 GIUGNOORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1NAPOLI DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI COINVOLTE 3 AUTOMOBILI IL TRAFFICO SCORRRE SOLO SULLA TERZA CORSIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZEDOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONEQUI SONO COINVOLTE 5 VETTURE E SI STRANSITA SOLO SU UNA SOLA CORSIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E ARDEATINA IN ESTERNA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA CON CODE TRA LADISPOLI E MARINA DI SAN NOCOLA NELLE DUE DIREZIONI SUL ...