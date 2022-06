Sole e mare: proteggere i capelli d’estate con rimedi naturali (Di venerdì 10 giugno 2022) Con l’estate, il Sole e mare, è importante proteggere i capelli aggrediti da numerosi agenti esterni. Il periodo estivo è la stagione più attesa dell’anno. Voglia di stare all’aperto, di vacanze, di staccare la spina, di un po’ di relax e perché no, di un po’ di sano divertimento. Tra mare, salsedine e montagna, è tempo di abbronzatura. Non tutti lo sanno ma, così come la pelle che deve essere protetta dal Sole ed idratata con le creme, anche i capelli hanno bisogno di maggiori cure. d’estate, infatti, il capello tende ad un’estrema secchezza e a sfibrarsi. capelli e mare: un binomio complicato Web SourceL’esposizione al Sole e il contatto con l’acqua salata tendono a sfibrare il capello, aggredito e ... Leggi su newstv (Di venerdì 10 giugno 2022) Con l’estate, il, è importanteaggrediti da numerosi agenti esterni. Il periodo estivo è la stagione più attesa dell’anno. Voglia di stare all’aperto, di vacanze, di staccare la spina, di un po’ di relax e perché no, di un po’ di sano divertimento. Tra, salsedine e montagna, è tempo di abbronzatura. Non tutti lo sanno ma, così come la pelle che deve essere protetta daled idratata con le creme, anche ihanno bisogno di maggiori cure., infatti, il capello tende ad un’estrema secchezza e a sfibrarsi.: un binomio complicato Web SourceL’esposizione ale il contatto con l’acqua salata tendono a sfibrare il capello, aggredito e ...

Pubblicità

AstroSamantha : Mt. Etna still erupting today, while the sun glint turned the sea into a pool of silver. L’ Etna ancora in eruzion… - Nonno15no : RT @patriGiancotti: Sole, mare, vento che scompiglia i capelli e mette ordine nei pensieri. Mi mancava questa armonia ?????????? Felice fine s… - enricoabufinzio : RT @FrancoFranco92: E ora ricomincia quel meraviglioso periodo in cui i testi delle canzoni sono tipo 'Tutta l'estate balliamo, il sole, il… - parabatears : 10 giugno arrivato il primo invito per andare al mare sarà un’estate molto lunga per capire come evitare di essere… - nebokuri : RT @patriGiancotti: Sole, mare, vento che scompiglia i capelli e mette ordine nei pensieri. Mi mancava questa armonia ?????????? Felice fine s… -