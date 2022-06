Simona Izzo | “Non parlo più con il mio ex marito Antonello Venditti perchè …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 10 giugno 2022)la conoscevo tutti per essere una nota attrice e doppiatrice italiana, la quale negli ultimi anni è stata parecchio alla ribalta anche per aver preso parte ad alcuni reality show tra cui il Grande Fratello vip. La sua carriera è sicuramente sotto gli occhi di tutti, ma che cosa sappiamo invece della sua vita privata? Sapete ad esempio che ha avuto una relazione piuttosto importante con un noto cantante e cantautore italiano? Stiamo parlando di. Dalla loro storia d’amore è nato un figlio, ovvero l’unico figlio dell’uno e dell’altro Francesco. Ad ogni modo, sembra che questa storia non sia finita proprio nel migliore dei modi. I due Infatti non si parlano più da un po’ di tempo, ma per quale motivo?e ...