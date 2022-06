Roma, incendio sull’Aurelia: strada chiusa e traffico deviato (Di venerdì 10 giugno 2022) A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la strada statale 1 “Aurelia” in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 37 a Marina di San Nicola (Ladispoli). La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale. Il traffico in direzione Grosseto viene deviato a Ladispoli Sud mentre in direzione Roma a Osteria Nuova. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Immagine di repertorio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) A causa di un, è provvisoriamentelastatale 1 “Aurelia” in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 37 a Marina di San Nicola (Ladispoli). La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’divampato al di fuori della sedele. Ilin direzione Grosseto vienea Ladispoli Sud mentre in direzionea Osteria Nuova. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Poliziale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Immagine di repertorio su Il Corriere della Città.

