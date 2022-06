Quando inizia Doc 3? C’è anche un colpo di scena incredibile

Leggi su sologossip

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tutti si chiedonoDoc 3? Trepidanti per la nuova stagione, non potete perdervi questodidavvero! Si è conclusa a Marzo la seconda stagione della fiction più amata e seguita di sempre ed abbiamo già sete di nuovi imperdibili episodi di Doc. Numeri da record per Luca Argentero e l’intero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.