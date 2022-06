Perché bisogna correggere la proposta di legge Meloni sull’equo compenso (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo l’approvazione alla Camera è in discussione al Senato un disegno di legge sull’equo compenso promosso da Fratelli d’Italia e a prima firma Giorgia Meloni. Un testo con molte criticità, che rischiano di penalizzare, anziché aiutare, i lavoratori e le lavoratrici autonome, soprattutto giovani. L’equo compenso nel nostro ordinamento già c’è, laddove si fa riferimento a un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro e alle caratteristiche della prestazione. Le sanzioni previste dalla proposta in discussione nel caso di mancato rispetto della soglia definita equa, però, rischia di svantaggiare proprio i professionisti contrattualmente deboli, salvaguardando i committenti forti. Perché? Il motivo è semplice. Il testo prevede solo due ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo l’approvazione alla Camera è in discussione al Senato un disegno dipromosso da Fratelli d’Italia e a prima firma Giorgia. Un testo con molte criticità, che rischiano di penalizzare, anziché aiutare, i lavoratori e le lavoratrici autonome, soprattutto giovani. L’equonel nostro ordinamento già c’è, laddove si fa riferimento a unproporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro e alle caratteristiche della prestazione. Le sanzioni previste dallain discussione nel caso di mancato rispetto della soglia definita equa, però, rischia di svantaggiare proprio i professionisti contrattualmente deboli, salvaguardando i committenti forti.? Il motivo è semplice. Il testo prevede solo due ...

