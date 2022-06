MXGP | prosegue senza soste il Mondiale | si va in Germania con Gajser sempre più leader | margine di errore minimo per Renaux e Seewer

(Di venerdì 10 giugno 2022) Nonostante il GP transalpino della settimana scorsa innon sia andato propriamente come si attendeva, Timresta stabilmente al comando della classifica generale: avvicinandoci al prossimo Gran Premio, in programma in questo weekend in(Teutschenthal), non possiamo non considerare quanto consistente sia il vantaggio dello sloveno rispetto ai rivali.è da solo in testa alla classifica, guidandola con ben 438 punti, raggiunta quota dieci Gran Premi sinora compiuti neldi motocross; eppure, nelle ultime tre uscite (Sardegna, Spagna e Francia) non è riuscito a portare a casa nessuna vittoria nelle sei gare svolte. Cosa ha permesso allo sloveno di restare comunque saldamente al comando, nonostante un piccolo calo di prestazioni? Primo: la costanza. Non solo quella avuta ...

