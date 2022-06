Milan, altra concorrente per Botman (Di venerdì 10 giugno 2022) Sven Botman, grande obiettivo per la difesa del Milan, potrebbe volare in Inghilterra. Oltre alla corte serrata del Newcastle, anche l'Arsenal... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Sven, grande obiettivo per la difesa del, potrebbe volare in Inghilterra. Oltre alla corte serrata del Newcastle, anche l'Arsenal...

Pubblicità

sportli26181512 : Milan, altra concorrente per Botman: Sven Botman, grande obiettivo per la difesa del Milan, potrebbe volare in Ingh… - MMiele19 : @MarcoBaldinesi Altra cosa, aveva scritto che Nunez stava aspettando il Milan, in base alle uscite, cosa che mi sem… - infoitsport : Bremer, per l’Inter un’altra pretendente: insieme al Milan una big europea - Fedeshi_ : RT @teo_acm: Ancora a presso a Botman state? Semplicemente il Milan ha offerto tot e da lì non si muove. Se il Lille accetta vien da noi (v… - triolo_daniele : @xbennibeer Rosico male. C’è Colonia-Milan lo stesso giorno. Quindi dovrei essere in Germania, ma da tutt’altra parte! -