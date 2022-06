Maurizio Costanzo durissimo contro Giletti | “Vada in Ucraina…”

(Di venerdì 10 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.accusa Massimoper la sua puntata ambientata a Mosca: parole durissime da parte del giornalista. Ancora guai per il conduttore di Non è l’arena che sta subendo critiche pesantissime dopo la puntata andata in onda il 5 giugno.ha commentato anche il malore in diretta di: ecco cos’è successo secondo

Pubblicità

RegalinoV : Maurizio Costanzo su Massimo Giletti in Russia: “Mi sono un po’ dispiaciuto nel rivederlo a Mosca”… - Andr34_82 : @Ivan__soli Fate rifare il tutorial a Maurizio Costanzo - GeppyE : Giletti,Caso clamoroso: Maurizio Costanzo lo affonda così 'anziché rompe... - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Maurizio Costanzo punge Giletti: «È andato a rompere le balle al Cremlino. Il malore? Una cosa psicologica» https://t.c… - beatrix6665 : @FrancescaMigai2 Cmq anche Aldo frequenta meno Manuel dopo il Maurizio Costanzo adesso e a Napoli con gianmmaria e… -

Caso clamoroso:lo affonda cosìDopo la fine di questa relazione poi Simona si è legata ac he non ha mai sposato. Nel corso dell'intervista comunque Simona ha anche confidato il fatto di non parlare più con ...Alla luce di questo, quando i due sono stati ospiti del Maurizio Costanzo show, sembra che i telespettatori si aspettassero chissà quale discussione tra i due. Invece non si è verificato nulla di ...La giornata di domenica 5 giugno 2022 è passata alla storia nella televisione italiana per una scelta, definita da molti estrema e inopportuna, del giornalista Massimo Giletti di condurre la puntata d ...