Lazio, Sarri vuole Carnesecchi nonostante l'infortunio: serve lo sconto

Calciomercato Lazio: nonostante l'infortunio alla spalla, Sarri vorrebbe solo Carnesecchi per la porta. serve lo sconto da parte dell'Atalanta La Lazio resta in attesa di capire nel dettaglio le condizioni di Carnesecchi dopo l'infortunio alla spalla, ma in linea di massima ha deciso di continuare a battere la pista. Sarri ritiene il portiere un talento fuori dal comune e non sarebbe spaventato dai 2-3 mesi di stop. Carnesecchi comunque sta effettuando dei consulti: a Modena in un centro di alta specializzazione, a Roma a Villa Stuart e all'Humanitas di Milano, mentre sempre nella Capitale, presso la casa di Cura Pio XI il professor Marco Maiotti sarebbe pronto ad utilizzare una ...

