Incredibile ribaltone: Cannavaro può ancora allenare la Nazionale (Di venerdì 10 giugno 2022) Potrebbe presto tornare in panchina l’ex difensore Fabio Cannavaro. Il Pallone d’Oro potrebbe finire sulla panchina di una Nazionale. Dopo l’esperienza in Cina al Guangzhou, intramezzata da una parentesi anche come commissario tecnico della Nazionale cinese, Fabio Cannavaro è pronto a tornare in Europa ad allenare. Come già dichiarato nei mesi scorsi dall’ex difensore tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 giugno 2022) Potrebbe presto tornare in panchina l’ex difensore Fabio. Il Pallone d’Oro potrebbe finire sulla panchina di una. Dopo l’esperienza in Cina al Guangzhou, intramezzata da una parentesi anche come commissario tecnico dellacinese, Fabioè pronto a tornare in Europa ad. Come già dichiarato nei mesi scorsi dall’ex difensore tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

nufcnathan_1995 : RT @icrossonero: ??BOTMAN SI COMPLICA, BREMER PIANO B!?? Per Botman sembrava veramente una formalità, ma in queste ultime ore la trattativa… - icrossonero : ??BOTMAN SI COMPLICA, BREMER PIANO B!?? Per Botman sembrava veramente una formalità, ma in queste ultime ore la trat… - Sig_Ceretti : Tutto secondo pronostico. Ormai difficile un ribaltone visto il numero dei votanti e le percentuali del duo Austini… -