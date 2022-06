Del Debbio, scontro in diretta con un ospite: "Se ne vada" poi la risposta "Andate a fare in cu**" (Di venerdì 10 giugno 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Diritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio. Uno dei temi cardine della diretta è stato il reddito di cittadinanza di cui in queste settimane si sta parlando sempre... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 giugno 2022) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Diritto e Rovescio condotta da Paolo Del. Uno dei temi cardine dellaè stato il reddito di cittadinanza di cui in queste settimane si sta parlando sempre...

Pubblicità

GiovaQuez : Ostashko: 'Perfetto Maurizio!' Del Debbio: 'Ora interviene in Copasir' Come ho già detto, ma quale Copasir, basta a… - matteosalvinimi : In diretta da Paolo Del Debbio su Rete 4. #DrittoeRovescio @Drittorovescio_ - ibis787 : RT @strange_days_82: Ho ascoltato un pò Belpietro, ma ho cambiato canale perchè è un cesso di programma. Del Debbio è imbarazzante, tra i p… - Pixty3 : RT @strange_days_82: Del Debbio : Se ci vuole stare in questa trasmissione, ci sta, se le fa schifo se ne torni a casa. Risposta 'Andate a… - mavisero : @strange_days_82 Un Del Debbio sempre più allineato e lisciante le solite pellicce. Imbarazzante poi come da condut… -