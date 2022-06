Costumi da bagno per lui, le 25 idee più cool (Di venerdì 10 giugno 2022) Il boxer da bagno è l'immancabile must-have della valigia maschile dell'estate. Che sia monocolore o a fantasia, meglio optare per un modello dallo stile classico, ma con un tocco originale. Noi vi diamo lo spunto giusto, anzi venticinque Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 giugno 2022) Il boxer daè l'immancabile must-have della valigia maschile dell'estate. Che sia monocolore o a fantasia, meglio optare per un modello dallo stile classico, ma con un tocco originale. Noi vi diamo lo spunto giusto, anzi venticinque

Advertising

AdolfoSalsi : @BarbyTifaInter Relax... e domattina vedrai che FARAI ANCORA PARLARE DI TE! N1... ma i nuovi costumi da bagno ... parliamone... - PantyhoseLibr : Non dimenticare di rendere unico il tuo look da spiaggia. La collezione di costumi da bagno donna di Pompea è pensa… - PantyhoseLibr : Non dimenticare di rendere unico il tuo look da spiaggia. La collezione di costumi da bagno donna di Pompea è pensa… - annamariamoscar : La lista dei migliori marchi di costumi da bagno ecologici made in Italy in cui dovresti investire questa estate - fashionaut : #Costumi: i brand e i modelli più eleganti di quest'anno, nel post a cura di Lusso Mag! #Lusso #Bikini #Beachwear -