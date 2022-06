CORSPORT – Ounas non rinnoverà | su di lui due club di Serie A

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il rapporto tra Adamnon continuerà a lungo. Il contratto dell’attaccante francese naturalizzato algerino è in scadenza nel 2023 ma lui non ha alcuna intenzione di rinnovare, così come ha rivelato il Corriere dello Sport. Luciano Spalletti lo considera una riserva di valore e quindi preferirebbe tenerlo. Lo strappo che garantisce negli ultimi venti minuti è un’arma che l’allenatore di Certaldo ha utilizzato spesso quest’anno, con fortune alterne. Nonostante non è considerato in partenza, duediA sono interessati al suo profilo. Si tratta del Torino e del Monza che nelle prossime settimane potrebbero muoversi ufficialmente con Giuntoli per parlare del futuro dell’attaccante. Nello schema offensivo di Ivan Juricpotrebbe andare a nozze, così come per la neopromossa compagine brianzola di ...