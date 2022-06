Chelsea Green: “Proposi a Vince McMahon di diventare una discepola di Seth Rollins” (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo stint di Chelsea Green in WWE non è stato particolarmente esaltante, complici anche dei problemi fisici che l’hanno tenuta ferma. Il suo debutto nel main roster risale al novembre 2020, ma si è immediatamente infortunata al polso con conseguente stop di qualche mese. Nell’aprile 2021 è arrivato poi il licenziamento. Oggi è tornata a lottare e a presenziare in varie federazioni tra cui Impact Wrestling, NWA e GCW. Durante una recente intervista la canadese ha raccontato di aver sottoposto a Vince McMahon una idea particolare che, però, mai si è concretizzata. Chelsea voleva diventare una discepola di Seth Rolins. Monday Night Messiah Sul finire del 2019, Seth Rollins ha iniziato a presentarsi come il ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo stint diin WWE non è stato particolarmente esaltante, complici anche dei problemi fisici che l’hanno tenuta ferma. Il suo debutto nel main roster risale al novembre 2020, ma si è immediatamente infortunata al polso con conseguente stop di qualche mese. Nell’aprile 2021 è arrivato poi il licenziamento. Oggi è tornata a lottare e a presenziare in varie federazioni tra cui Impact Wrestling, NWA e GCW. Durante una recente intervista la canadese ha raccontato di aver sottoposto auna idea particolare che, però, mai si è concretizzata.volevaunadiRolins. Monday Night Messiah Sul finire del 2019,ha iniziato a presentarsi come il ...

