Atp Stoccarda, Berrettini rientra nel tennis e vola in semifinale (Di venerdì 10 giugno 2022) Stoccarda – E’ Matteo Berrettini a vincere il il derby italiano valido per i quarti di finale del ‘Boss Open’, il torneo Atp 250 di tennis a Stoccarda. Il romano si qualifica per le semifinali (seconda volta in carriera in competizione) superando Lorenzo Sonego in tre set. Il risultato a favore per lui è di 3-6, 6-3, 6-4. Nel prossimo match, valido per la finale del torneo, affronterà Otte. Berrettini rientra in competizione dopo un lungo stop dovuto all’infortunio accorso alla mano, con operazione chirurgica. Dopo Roma e Parigi a cui aveva detto addio, trova la rivincita a Stoccarda. (foto@Federtennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport i ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)– E’ Matteoa vincere il il derby italiano valido per i quarti di finale del ‘Boss Open’, il torneo Atp 250 di. Il romano si qualifica per le semifinali (seconda volta in carriera in competizione) superando Lorenzo Sonego in tre set. Il risultato a favore per lui è di 3-6, 6-3, 6-4. Nel prossimo match, valido per la finale del torneo, affronterà Otte.in competizione dopo un lungo stop dovuto all’infortunio accorso alla mano, con operazione chirurgica. Dopo Roma e Parigi a cui aveva detto addio, trova la rivincita a. (foto@Feder-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport i ...

Pubblicità

Eurosport_IT : A BERRETTINI IL DERBY ITALIANO! ?????? Il tennista romano batte Sonego in rimonta e conquista la semifinale a Stoccar… - Eurosport_IT : Derby italiano a Stoccarda: chi va in semifinale? ???? Scopri di più: - SkySport : #Berrettini-#Sonego LIVE dalle 12.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: CLICCA QUI per gli aggiornamenti in… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Rimonta #Berrettini nel derby azzurro con Sonego: è in semifinale a Stoccarda - infoitsport : Sonego-Berrettini, Atp Stoccarda: diretta tv in chiaro, streaming, pronostici -