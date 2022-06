Va dal parrucchiere e vince 100mila euro: perché e dove è successo! (Di giovedì 9 giugno 2022) Immaginate l’entusiasmo di andare dal parrucchiere e tornare co 100 mila euro di tasca. Scopriamo insieme cos’è successo veramente. E’ un giorno come un altro, i vostri capelli vi stanno dando filo da torcere, così decidete di prenotare una piega dal vostro parrucchiere di fiducia. Vi apprestate a raggiungere il negozio e vi rilassate tra le mani esperte dei professionisti del mestiere. A questo punto, vi recate alla cassa e pagate i 30 euro di trattamento. Battuto lo scontrino, la persona che avete di fronte vi comunica la vincita di ben 100 mila euro. Incredibile non è vero? parrucchiere (Pexels)E’ proprio quello che è successo ad una signora residente a Terni, la quale come spesso accade nel corso dei mesi si è recata dal parrucchiere per eseguire ... Leggi su formatonews (Di giovedì 9 giugno 2022) Immaginate l’entusiasmo di andare dale tornare co 100 miladi tasca. Scopriamo insieme cos’è successo veramente. E’ un giorno come un altro, i vostri capelli vi stanno dando filo da torcere, così decidete di prenotare una piega dal vostrodi fiducia. Vi apprestate a raggiungere il negozio e vi rilassate tra le mani esperte dei professionisti del mestiere. A questo punto, vi recate alla cassa e pagate i 30di trattamento. Battuto lo scontrino, la persona che avete di fronte vi comunica la vincita di ben 100 mila. Incredibile non è vero?(Pexels)E’ proprio quello che è successo ad una signora residente a Terni, la quale come spesso accade nel corso dei mesi si è recata dalper eseguire ...

Advertising

lethildaa : Sabato andrò dal parrucchiere con la nzogna in testa CHE NERVOSOOOO - xliamslavgh : Stasera ho la consulenza dal parrucchiere per capire come fare la lisciatura dei capelli e se farla Mi piacerebbe tantissimo ???? - IKIGXC : fa ridere come mio fratello mi abbia detto che dal parrucchiere in cui era andato in una foto dei tagli in esposizi… - johnnyaddict : prenotato appuntamento dal parrucchiere per tornare bionda - ERibannato : @Nutizieri @bolognatoday Intanto: 'ripartire dal parrucchiere '?? -