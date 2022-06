Ultime Notizie – Covid Shanghai, tornano lockdown e test di massa (Di giovedì 9 giugno 2022) Ancora test di massa a Shanghai. Nella megalopoli cinese le autorità hanno ordinato controlli per oltre 2,6 milioni di abitanti di un distretto, su un totale di 26 milioni in tutta la città. Il timore è quello di nuovi focolai di Covid-19 ad appena una settimana dalla revoca annunciata delle restrizioni dopo il lockdown duro, anche se di fatto per centinaia di migliaia di persone restano restrizioni rigorose in nome della strategia Zero-Covid mai abbandonata dal gigante asiatico. A partire da sabato la nuova campagna di test coinvolgerà circa 2,65 milioni di abitanti del distretto di Minhang, dove scatteranno ‘chiusure’. Le autorità hanno promesso la ‘riapertura’ di Minhang appena conclusi i controlli. Stamani, secondo i dati riportati dall’agenzia Xinhua, la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ancoradi. Nella megalopoli cinese le autorità hanno ordinato controlli per oltre 2,6 milioni di abitanti di un distretto, su un totale di 26 milioni in tutta la città. Il timore è quello di nuovi focolai di-19 ad appena una settimana dalla revoca annunciata delle restrizioni dopo ilduro, anche se di fatto per centinaia di migliaia di persone restano restrizioni rigorose in nome della strategia Zero-mai abbandonata dal gigante asiatico. A partire da sabato la nuova campagna dicoinvolgerà circa 2,65 milioni di abitanti del distretto di Minhang, dove scatteranno ‘chiusure’. Le autorità hanno promesso la ‘riapertura’ di Minhang appena conclusi i controlli. Stamani, secondo i dati riportati dall’agenzia Xinhua, la ...

