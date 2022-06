UE: Caricabatteria universale per dispositivi mobili e Stop auto benzina-diesel-gpl! (Di giovedì 9 giugno 2022) Finalmente le istituzioni europee hanno raggiunto l’accordo politico per l’introduzione di un caricabatterie universale per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. La direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune Usb-C per tutti i dispositivi mobili e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra i vari marchi. Nell’ottica di ridurre Leggi su freeskipper (Di giovedì 9 giugno 2022) Finalmente le istituzioni europee hanno raggiunto l’accordo politico per l’introduzione di un caricabatterieper tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. La direttiva prevede di utilizzare un punto di ricarica comune Usb-C per tutti ie di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra i vari marchi. Nell’ottica di ridurre

