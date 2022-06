Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo di 4.2: epicentro in mare (Di giovedì 9 giugno 2022) Poche ore fa è stata avvertita una cosa di Terremoto davvero molto forte: nel giro di pochi minuti, è stato rivelato l’epicentro grazie alle nuove tecnologie Poche ore fa, la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 9 giugno 2022) Poche ore fa è stata avvertita una cosa didavvero molto forte: nel giro di pochi minuti, è stato rivelato l’grazie alle nuove tecnologie Poche ore fa, la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

mesbajio : POV: abiti nelle Marche e sei in pausa pranzo #Terremoto - 69tomholland : RT @ScartozziCarlo: Tanto noi nelle Marche siamo abituati. #Terremoto - midamaddy : Terremoto in tendenza e io vado un panico perché vivo nelle Marche.Perfetto,nelle Marche. Fortunatamente non ho sentito nulla #terremoto - LiberoReporter : Sisma nelle Marche, terremoto magnitudo 4.1 - Gaebaldi : Sisma nelle Marche, terremoto magnitudo 4.1 -