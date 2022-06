Tentano di far esplodere un bancomat alle Poste. Bloccati dal temporale - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 9 giugno 2022) Tentano di far saltare il bancomat di Poste. Sul posto i Vigili del Fuoco (foto Cristini) Civitella in Val di Chiana (Arezzo), 9 giugno 2022 - Tentato il furto spettacolare in una filiale di Poste ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022)di far saltare ildi. Sul posto i Vigili del Fuoco (foto Cristini) Civitella in Val di Chiana (Arezzo), 9 giugno 2022 - Tentato il furto spettacolare in una filiale di...

Advertising

Nazione_Arezzo : Tentano di far esplodere un bancomat alle Poste. Bloccati dal temporale - Nazione_Arezzo : Arezzo, tentano di far saltare il bancomat dell'ufficio postale di Badia al Pino /FOTO - Limbolimbo18 : @AngeloCiocca Ora gli ambientalisti tentano di far passare questa cosa come una grande novità! All'inizio si parlav… - newsdinapoli : Far west a Napoli, baby rapinatori tentano rapina e sparano contro i Falchi #Cronaca - Silver72725560 : @naley23 Tentano di far risalire gli ascolti???? -