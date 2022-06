Serve uno sforzo maggiore per contrastare le nuove varianti di Covid-19 (Di giovedì 9 giugno 2022) La prima fase della ricerca di rimedi contro Sars-CoV-2 ha puntato sull’identificazione della migliore immunità che fosse possibile raggiungere contro il virus allora circolante, che si usasse un vaccino per indurla o un anticorpo monoclonale come mezzo passivo. In sostanza, si è cercato di ottenere mediante i vaccini un mix di anticorpi che neutralizzasse nella maniera più efficiente possibile il virus, oppure di isolare alcuni di questi potenti anticorpi dal plasma dei soggetti infettati, per poi produrli su scala industriale. Questo tipo di approccio si basava su un concetto importante: quello che Sars-CoV-2 fosse un virus in grado di mutare poco, cioè che esponesse agli anticorpi usati contro di esso più o meno sempre gli stessi antigeni. L’idea di una bassa capacità mutazionale del virus era consolidata: a luglio 2020, per esempio, ci si chiedeva su Science addirittura il perché ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 giugno 2022) La prima fase della ricerca di rimedi contro Sars-CoV-2 ha puntato sull’identificazione della migliore immunità che fosse possibile raggiungere contro il virus allora circolante, che si usasse un vaccino per indurla o un anticorpo monoclonale come mezzo passivo. In sostanza, si è cercato di ottenere mediante i vaccini un mix di anticorpi che neutralizzasse nella maniera più efficiente possibile il virus, oppure di isolare alcuni di questi potenti anticorpi dal plasma dei soggetti infettati, per poi produrli su scala industriale. Questo tipo di approccio si basava su un concetto importante: quello che Sars-CoV-2 fosse un virus in grado di mutare poco, cioè che esponesse agli anticorpi usati contro di esso più o meno sempre gli stessi antigeni. L’idea di una bassa capacità mutazionale del virus era consolidata: a luglio 2020, per esempio, ci si chiedeva su Science addirittura il perché ...

Advertising

ItaliaViva : Nell'anno che ci aspetta dovremo fare con generosità uno sforzo per costruire qualcosa più grande di noi, che non s… - AngeloSantoro : Se amate i vostri figli, fategli girare il mondo. Non servono tanti soldi. Insegnate loro a essere autonomi. A far… - mara_carfagna : Se l'espressione 'Draghi dopo Draghi' vuol dire che, dopo un governo serio, deve arrivarne uno altrettanto serio so… - Steekhutzyy : @fauci78 Se c’è uno spiraglio di miglioramento ho imparato che una seconda possibilità a volte serve. Ma dipende da… - SI_sinistra : RT @GiovanniPaglia: Secondo Brunetta quasi il 90% dei lavoratori hanno contratti seri, e quindi va bene così. A me sembra vero il contrario… -