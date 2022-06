Se Biden stringe la mano agli autocrati per sfuggire al ricatto del petrolio (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente Biden ci ripensa e riabilita quelli che aveva bollato come «paria», Bin Salman e Maduro. Alla base un solo meccanismo: credere che tutto è permesso e approvare la decisione di permettersi tutto Leggi su lastampa (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidenteci ripensa e riabilita quelli che aveva bollato come «paria», Bin Salman e Maduro. Alla base un solo meccanismo: credere che tutto è permesso e approvare la decisione di permettersi tutto

Advertising

LaStampa : Se Biden stringe la mano agli autocrati per sfuggire al ricatto del petrolio - LaStampa : Se Biden stringe la mano agli autocrati per sfuggire al ricatto del petrolio - Olaffschimdvonb : RT @LaFranci27: #Putin sarebbe affetto da gravi e invalidanti patologie, mentre #Biden, il campione di flatulenza che vive in uno stato di… - DamatoRicardo : RT @ChiodiDonatella: Allora, #Putin avrebbe un tumore e per questo sarebbe diventato matto. Ma #Biden che stringe le mani all'amico immagin… - dietrolapolitic : @vcrxxy1234 @GiuseppeConteIT E poi prendono in giro Biden che stringe mani inesistenti ?? -

"Vladimir Putin come Osama Bin Laden". La riflessione di Alessandro Sallusti: non possiamo stare tranquilli ...è malato e quindi il tempo per lui stringe) la caduta dell'Unione Sovietica, che si è sgretolata, la seconda è che Mosca abbiano valutato che sia l'Europa, che gli Usa, con l'avvento del debole Biden,... Travaglio "scorda" il piano Conte Irride Joe Biden per i suoi amici immaginari ai quali stringe calorosamente le mani, punzecchia Putin, se la prende con lo "svogliato" Draghi (cosa dovrebbe fare Mettersi l'elmetto e andare in ... La Stampa ...è malato e quindi il tempo per lui) la caduta dell'Unione Sovietica, che si è sgretolata, la seconda è che Mosca abbiano valutato che sia l'Europa, che gli Usa, con l'avvento del debole,...Irride Joeper i suoi amici immaginari ai qualicalorosamente le mani, punzecchia Putin, se la prende con lo "svogliato" Draghi (cosa dovrebbe fare Mettersi l'elmetto e andare in ... Se Biden stringe la mano agli autocrati per sfuggire al ricatto del petrolio