Problemi notturni per Guendalina Tavassi: il gesto del fidanzato la fa infuriare (Di giovedì 9 giugno 2022) Guendalina Tavassi ha avuto non pochi Problemi notturni con il suo fidanzato. Un gesto di lui, infatti, l’ha mandata su tutte le furie. Voi avreste fatto lo stesso? Guendalina Tavassi è da poco tornata in Italia dopo aver terminato la sua seconda esperienza all’Isola dei Famosi. La bella e simpatica influencer ha dovuto terminare il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 9 giugno 2022)ha avuto non pochicon il suo. Undi lui, infatti, l’ha mandata su tutte le furie. Voi avreste fatto lo stesso?è da poco tornata in Italia dopo aver terminato la sua seconda esperienza all’Isola dei Famosi. La bella e simpatica influencer ha dovuto terminare il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SaraB_81 : Avete problemi di insonnia? Entrate negli space notturni di topona... Sapete quando entrate, ma non saprete mai s… - sulsitodisimone : RT @genesdegenes: A sottolineare che... #Genova non è una città per giovani – 'Ragazza sviene a bordo e il trasporto pubblico notturno si b… - Miti_Vigliero : RT @genesdegenes: A sottolineare che... #Genova non è una città per giovani – 'Ragazza sviene a bordo e il trasporto pubblico notturno si b… - genesdegenes : A sottolineare che... #Genova non è una città per giovani – 'Ragazza sviene a bordo e il trasporto pubblico notturn… - lussijmjk : mi sono svegliata ora dopo i problemi notturni che ho avuto, quindi mó ho meno attesa per le 17.00 #BTSProof -