“Mertens ora ha un desiderio”: da Sky ‘annunciano’ il futuro di Dries (Di giovedì 9 giugno 2022) Arrivano importanti aggiornamenti riguardo il futuro di Dries Mertens, che potrebbe seriamente lasciare il Napoli a zero: il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, tra qualche settimana. Diverse le possibili pretendenti per il 14 azzurro, che ha sempre dato priorità agli azzurri rispetto a tutte le altre offerte. A Marte Sport Live in onda su Radio Marte ha parlato Luca Marchetti, esperto di calciomercato Sky, che ha chiarito la situazione del belga. Mertens (Getty Images) Mertens rinnova o va via? Parla Luca Marchetti Di seguito le dichiarazioni di Luca Marchetti, che ha affrontato il tema del rinnovo di Dries Mertens: “La mail di Mertens è stata la rottura dei rapporti diplomatici con il Napoli. La nostra sensazione è che si è ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Arrivano importanti aggiornamenti riguardo ildi, che potrebbe seriamente lasciare il Napoli a zero: il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, tra qualche settimana. Diverse le possibili pretendenti per il 14 azzurro, che ha sempre dato priorità agli azzurri rispetto a tutte le altre offerte. A Marte Sport Live in onda su Radio Marte ha parlato Luca Marchetti, esperto di calciomercato Sky, che ha chiarito la situazione del belga.(Getty Images)rinnova o va via? Parla Luca Marchetti Di seguito le dichiarazioni di Luca Marchetti, che ha affrontato il tema del rinnovo di: “La mail diè stata la rottura dei rapporti diplomatici con il Napoli. La nostra sensazione è che si è ...

Advertising

SimoDM_96 : Ultim’ora @kisskissnapoli #Koulibaly vuole rinnovare con il #Napoli ma per altre fonti va al #Barcellona. #Ospina… - Markoporro10 : @SasaCaiazza @IL_ROMA @sscnapoli Lo esaltavi fino a ieri, 'ora lo chiami ruffiano' perché è andato a cozzare le tas… - simoneventrella : @peppeiannicelli Dire che Mertens e Koulibaly abbiano perso lo scudetto nei momenti decisivi è una sciocchezza da G… - Andrea842631710 : @manu67915486 @Franciwinwar @AAngelo1994 Appunto numericamente… Ma come status avevi Zielo mertens e Ounas Ora avr… - AdaniPiero : @Chiariello_CS Mertens qualche mese fa disse testuale: 'I soldi e i dollari a me non interessano, io voglio restare… -