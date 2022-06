Gragnano. 104 anni, sviene in bagno e nessuno ha più sue notizie: carabinieri salvano la nonnina (Di giovedì 9 giugno 2022) Era svenuta in bagno e nessuno poteva soccorrerla non avendo le chiavi di casa. Ma il tempestivo arrivo dei carabinieri e del 118 le ha salvato la vita. Protagonista dell’episodio una nonnina di 104 anni di Gragnano. Il 2 maggio scorso ha spento 104 candeline ma ieri, per diverse ore, quella fiamma che l’ha tenuta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Era svenuta inpoteva soccorrerla non avendo le chiavi di casa. Ma il tempestivo arrivo deie del 118 le ha salvato la vita. Protagonista dell’episodio unadi 104di. Il 2 maggio scorso ha spento 104 candeline ma ieri, per diverse ore, quella fiamma che l’ha tenuta L'articolo Teleclubitaliada Napoli e dall'Italia.

