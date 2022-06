Giustizia, giusto dare la parola ai cittadini (Di giovedì 9 giugno 2022) di Giuseppe Gargani Qualche settimana fa in un convegno a Salerno l’onorevole Piero De Luca, nel contesto di un discorso molto puntuale sulla Giustizia, ha detto che è necessario conservare un ruolo primario al Parlamento soprattutto in materia di Giustizia perché riforme complesse e certamente “tecniche“ come quelle sulla Giustizia non possono essere lasciate alla decisione degli elettori che hanno una funzione fondamentale per la democrazia ma hanno difficoltà a cogliere il significato complesso dei quesiti referendari. Gli ho risposto che rispettavo il suo pensiero e anzi avvertivo una qualche nostalgia e forse una qual tenerezza perché oltre quarant’anni fa, in presenza del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, nella qualità di presidente della commissione Giustizia, avevo fatto lo stesso discorso, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 9 giugno 2022) di Giuseppe Gargani Qualche settimana fa in un convegno a Salerno l’onorevole Piero De Luca, nel contesto di un discorso molto puntuale sulla, ha detto che è necessario conservare un ruolo primario al Parlamento soprattutto in materia diperché riforme complesse e certamente “tecniche“ come quelle sullanon possono essere lasciate alla decisione degli elettori che hanno una funzione fondamentale per la democrazia ma hanno difficoltà a cogliere il significato complesso dei quesiti referendari. Gli ho risposto che rispettavo il suo pensiero e anzi avvertivo una qualche nostalgia e forse una qual tenerezza perché oltre quarant’anni fa, in presenza del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, nella qualità di presidente della commissione, avevo fatto lo stesso discorso, ...

LCronache : Giustizia, giusto dare la parola ai cittadini | Cronache Salerno - senzasinistra : @petronillarusso @unoenessunoe Una giustizia caso per caso e’ difficile costruirla. La certezza del diritto e della… - AntoniGunta : La Roccia, perfetto è ciò che fa, poiché tutte le sue vie sono giustizia. Un Dio di fedeltà che non è mai ingiusto;… - Braveheart20215 : referendum giustizia?esiste la giustizia?il giusto?l'equo?un PAESE allo sfascio,nelle mani di politici incapaci,leg… - CasaPoundSassa1 : RT @CpiSardegna: Al referendum sulla giustizia vota e fai votare Sì! Per un sistema giudiziario libero, giusto, indipendente da pressioni p… -