Ferita dal marito con un vetro nel collo si salva sul cornicione (Di giovedì 9 giugno 2022) Ha aggredito la moglie e l'ha colpita al collo con una bottiglia rotta. Ma, lei, pur Ferita, è riuscita a rifugiarsi nell'unico posto dove lui non riusciva a raggiungerla: sul cornicione. Ed è lì che ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) Ha aggredito la moglie e l'ha colpita alcon una bottiglia rotta. Ma, lei, pur, è riuscita a rifugiarsi nell'unico posto dove lui non riusciva a raggiungerla: sul. Ed è lì che ...

Ferita dal marito con un vetro nel collo si salva sul cornicione Ha aggredito la moglie e l'ha colpita al collo con una bottiglia rotta. Ma, lei, pur ferita, è riuscita a rifugiarsi nell'unico posto dove lui non riusciva a raggiungerla: sul cornicione. Ed è lì che i pompieri con un'autoscala l'hanno raggiunta e salvata, mentre la zona di via Milano ...

Rito ambrosiano: santissima Trinità di Domenica 12 Giugno La philoxenia, l'amore per lo straniero, l'attenzione alla persona non conosciuta, all'ospite inatteso, è l'impegno che sgorga dal contemplare la Trinità che visita la nostra povera umanità ferita.

15enne ferita da proiettile vagante in casa sua nel Queens La Voce di New York

Aveva accoltellato la compagna ed era scappato: arresto 35enne. Era ai domiciliari Si è conclusa la fuga del 35enne che stamattina, mercoledì 8 giugno 2022, aveva accoltellato la compagna usando una bottiglia rotta. L'uomo è stato fermato a Cologno Monzese dai Carabinieri della Comp ...