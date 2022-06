Dopo 52 anni è stato ritrovato lo scarpone di Günther Messner (Di giovedì 9 giugno 2022) Era il 29 giugno del 1970 quando Günther Messner venne dichiarato morto Dopo essere stato travolto da una valanga mentre assieme al fratello Reinhold stava scendendo dal Nanga Parbat lungo la parete Diamir. Ora, a quasi 52 anni da quella tragedia che fece scaturire anche aspre polemiche nei confronti di Reinhold per, a detta di alcuni, “aver abbandonato il fratello”, è stato ritrovato il secondo scarpone di Günther. Ad annunciare il ritrovamento è stato Reinhold, il famoso ‘Re degli Ottomila' su Instagram: “la scorsa settimana, il secondo scarpone di mio fratello Günther è stato trovato ai piedi del ghiacciaio del Diamir dalla popolazione locale. Dopo ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) Era il 29 giugno del 1970 quandovenne dichiarato mortoesseretravolto da una valanga mentre assieme al fratello Reinhold stava scendendo dal Nanga Parbat lungo la parete Diamir. Ora, a quasi 52da quella tragedia che fece scaturire anche aspre polemiche nei confronti di Reinhold per, a detta di alcuni, “aver abbandonato il fratello”, èil secondodi. Ad annunciare il ritrovamento èReinhold, il famoso ‘Re degli Ottomila' su Instagram: “la scorsa settimana, il secondodi mio fratellotrovato ai piedi del ghiacciaio del Diamir dalla popolazione locale....

Advertising

ciropellegrino : Onore a #RahhalAmarri, 42 anni, titolare del Lido dei Gabbiani al Villaggio Coppola, #CastelVolturno (Caserta) mort… - forumJuventus : (TS) 'La Juventus ritorna a Villar Perosa il 3 agosto, dopo le amichevoli in America e dopo 2 anni riecco la sfida… - fanpage : 'Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare” Si chiamava Rahhal Amarri, 42 an… - SalvoMuzzone : @Elena16904108 @anna_1951 Io 3 anni dopo. Il 'purtroppo' lo aggiunge mia moglie ?? ?? - anitamei03 : RT @amicii_news: Non so voi ma dopo due anni di covid questi concerti sono aria, vita. Rispetto a due anni fa non gli davo tutta questa gra… -