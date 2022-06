Covid, la Procura: 'Morte 'con' il virus è diversa da morte 'per' il virus' (Di giovedì 9 giugno 2022) Morire 'per' il Covid o 'con' il Covid? A sollevare ufficialmente il caso, in sede legale, è la Procura di Torino . 'Un conto è una morte per Covid, ben altro una morte con Covid', ha sostenuto il pm ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) Morire 'per' ilo 'con' il? A sollevare ufficialmente il caso, in sede legale, è ladi Torino . 'Un conto è unaper, ben altro unacon', ha sostenuto il pm ...

