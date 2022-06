Classifica Giro del Delfinato 2022: Wout Van Aert rafforza la Maglia Gialla, 2° Mattia Cattaneo, 6° Damiano Caruso (Di giovedì 9 giugno 2022) Oggi, giovedì 9 giugno, è andata in scena la quinta tappa del Giro del Delfinato 2022 di ciclismo su strada: la quarta frazione in linea, con partenza da Thizy-les-Bourgs ed arrivo a Chaintré, di 162.3 km, ha confermato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista del Belgio Wout Van Aert. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato gli sprinter, ed il simbolo del primato è stato rafforzato grazie ai 10? di abbuono dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la tappa di ieri, che si trova ora al primo posto della Classifica generale finale con ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Oggi, giovedì 9 giugno, è andata in scena la quinta tappa deldeldi ciclismo su strada: la quarta frazione in linea, con partenza da Thizy-les-Bourgs ed arrivo a Chaintré, di 162.3 km, ha confermato la, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista del BelgioVan. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato gli sprinter, ed il simbolo del primato è statoto grazie ai 10? di abbuono dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la tappa di ieri, che si trova ora al primo posto dellagenerale finale con ...

