Calciomercato Lazio | su Muriqi continua il forcing del Maiorca

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, #Carnesecchi in standby: si pensa a #Vicario - DiMarzio : #Calciomercato | Fatta per #MarcosAntonio alla @OfficialSSLazio - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialSSLazio ha trovato l'accordo con #Radu per il rinnovo - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Lazio, rebus portiere: no a Carnesecchi? Ecco l'alternativa - laziolivetv : Calciomercato #Lazio Ceo #Mallorca: ' Dobbiamo vedere se possiamo raggiungere le richieste' -

... 2022 Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di.it, abbiamo chiesto ai nostri ... In ogni caso, sarà molto difficile strappare il serbo a Lotito: il presidente dellanon fa ...Commenta per primo Si lavora per piazzare gli esuberi in casa. Con la Spagna l'asse più caldo. A confermarlo oggi arrivano le parole dei ds di Maiorca e Sporting Gijon , interessate rispettivamente a trattenere Muriqi e Jony . Entrambi approdati in ...Poi ci sarebbe Acerbi, ex rossonero e in uscita dalla Lazio. La redazione di Notizie Milan - giovane ... in modo libero e scrupoloso le vicende del Diavolo. Dalle news al calciomercato, dalle partite ...La Lazio studia tutte le possibilità per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Maurizio Sarri e negli ultimi giorni sarebbe diventato di moda il nome di Matteo Politano. Il calciatore è in ...