Atp Stoccarda 2022, bum bum Sonego: batte Struff in due tie-break, ai quarti sfiderà Berrettini (Di giovedì 9 giugno 2022) Due tie-break in due giorni bastano a Lorenzo Sonego per volare ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda che inaugura la stagione sull'erba. In Germania l'azzurro sconfigge Jan-Lennard Struff con il punteggio finale di 7-6(2) 7-6(4) in un match spalmato in due giorni per via della pioggia e che non ha visto nemmeno un break in entrambi i set. Ai quarti di finale, domani, Sonego affronterà Matteo Berrettini in un derby tutto azzurro. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI IL MATCH – Il primo set viene dominato dai servizi. Entrambi i giocatori sono molto centrati ed attenti e di palle break in risposta non si vede neppure l'ombra. La degna conclusione è il ...

