Alfa Romeo F.1 - A Baku in versione "Freccia Tricolore" (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Alfa Romeo F.1 Team si prepara all'ottava prova del Mondiale di Formula 1 se, questo fine settimana, si disputerà a Baku. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou affronteranno il Gran Premio dell'Azerbaijan con una C42 in versione Freccia Tricolore. La vettura sarà caratterizzata da una livrea speciale, con i colori dell'Italia in bella vista. Si tratta di un omaggio del Biscione all'arrivo della Tonale sul mercato europeo. La livrea. Il nuovo look Tricolore è firmato dal Centro Stile Alfa Romeo: il cofano motore riprende lo stesso verde Montreal che ha caratterizzato il lancio della Tonale. Una linea diagonale poi separa il bianco, che avvolge parte delle pance e il cockpit, mentre il rosso resta sul resto della vettura. Sempre sul cofano ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 giugno 2022) L'F.1 Team si prepara all'ottava prova del Mondiale di Formula 1 se, questo fine settimana, si disputerà a. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou affronteranno il Gran Premio dell'Azerbaijan con una C42 in. La vettura sarà caratterizzata da una livrea speciale, con i colori dell'Italia in bella vista. Si tratta di un omaggio del Biscione all'arrivo della Tonale sul mercato europeo. La livrea. Il nuovo lookè firmato dal Centro Stile: il cofano motore riprende lo stesso verde Montreal che ha caratterizzato il lancio della Tonale. Una linea diagonale poi separa il bianco, che avvolge parte delle pance e il cockpit, mentre il rosso resta sul resto della vettura. Sempre sul cofano ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, Alfa Romeo Racing a Baku con una livrea speciale. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #BakuGP - EnricoFranchi15 : a casa per riscaldare la doccia e l'acqua per cottura dei cibi utilizzo gas IREN , per tutta la luce ed elettricità… - viaggiareonthe1 : Alfa Romeo F.1 - A Baku in versione 'Freccia Tricolore' - quattroruote : In pista a #Baku vedremo una 'Freccia Tricolore'. Ecco come Alfa Romeo celebra l'arrivo della #Tonale -->… - kettjbrown : RT @AlessioParodi6: Il bialbero Alfa Romeo da 1799 cm3 è stato l'ultimo sussulto di civiltà di questo Paese Cambia la mia mente -