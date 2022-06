Un uomo di 48 anni è morto in uno scontro tra uno scooter e un' auto a Cosenza

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Rose (), sulla strada provinciale 234, in contrada Petraro, nei pressi del campo sportivo. In unotra unoe un', avvenuto per cause in corso di accertamento, èun 48enne originario di Acri (Cs), che era a bordo della moto. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e anche i sanitari del 118 e l'elisoccorso, che però niente hanno potuto fare per salvare l'