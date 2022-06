"Tu una coscienza non ce l'hai, restituiscilo": Mauro Corona commuove tutti, cosa è successo a Gianluca (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mauro Corona commuove il pubblico a CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre. Lo scrittore di fatto ha voluto rivolgere un appello a chi ha fatto un gesto ignobile: rubare il cellulare di ragazzo morto di tumore. Gianluca se n'è andato a soli 18 anni dopo aver combattuto una battaglia durissima contro un male a cui non è riuscito a sfuggire. E così lo scrittore ha voluto dedicare un appello a chi ha rubato lo smartphone del povero Gianluca: "Non ti chiedo di metterti una mano sulla coscienza perché non ce l'hai. Ma devi restituire il cellulare alla mamma di Gianluca". Una frase questa che ha colpito e non poco gli ospiti presenti in studio e la stessa Bianca Belinguer che di fatto ha ascoltato in silenzio l'accorato appello di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022)il pubblico a CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre. Lo scrittore di fatto ha voluto rivolgere un appello a chi ha fatto un gesto ignobile: rubare il cellulare di ragazzo morto di tumore.se n'è andato a soli 18 anni dopo aver combattuto una battaglia durissima contro un male a cui non è riuscito a sfuggire. E così lo scrittore ha voluto dedicare un appello a chi ha rubato lo smartphone del povero: "Non ti chiedo di metterti una mano sullaperché non ce l'hai. Ma devi restituire il cellulare alla mamma di". Una frase questa che ha colpito e non poco gli ospiti presenti in studio e la stessa Bianca Belinguer che di fatto ha ascoltato in silenzio l'accorato appello di ...

Advertising

GiovaQuez : Fortunatamente #Giletti sta bene, quindi ora lo posso anche dire. Quel malore è stato emblematico: la perdita di og… - giovanniallevi : Non credo di avere una grande forza fisica, ma riesco a concentrare una sorprendente energia e potenza sulla punta… - fattoquotidiano : Gli studi alla Normale, la formazione di una coscienza antifascista e la scelta di unirsi alla Resistenza invece di… - LauraMullich : RT @CathVoicesITA: Il #farmacista: prudenza nel #vaccinare in massa: in caso di decessi, oltre a quelli di coscienza la categoria avrà prob… - JessyNeri : RT @valenspina84: Io volevo solo la famiglia che non ho mai avuto . Invece ho questo. Casino. Ed una libertà che è prigionia. Nb. Sforzarmi… -