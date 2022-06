Santa Gemma Galgani | Quel dono grandissimo e inaspettato di Gesù (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gemma Galgani, bellissima e veneratissima Santa di Lucca, l’8 Giugno 1899, all’età di 21 anni, riceveva un dono straordinario che la Madonna in persona definì “una grazia grandissima”. Santa dal volto incantevole, mistica dalle estasi profonde e dal cuore passionista. Gemma, nasce il 12 Marzo 1878 a Borgonuovo, una piccola frazione del paese di Camigliano, a pochi L'articolo Santa Gemma Galgani Quel dono grandissimo e inaspettato di Gesù proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 8 giugno 2022), bellissima e veneratissimadi Lucca, l’8 Giugno 1899, all’età di 21 anni, riceveva unstraordinario che la Madonna in persona definì “una grazia grandissima”.dal volto incantevole, mistica dalle estasi profonde e dal cuore passionista., nasce il 12 Marzo 1878 a Borgonuovo, una piccola frazione del paese di Camigliano, a pochi L'articolodiproviene da La Luce di Maria.

