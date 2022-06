Maria Santissima delle Grazie, oggi a Chiaramonte Gulfi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chiaramonte Gulfi – Si chiudono oggi le celebrazioni in onore di Maria Santissima delle Grazie, a Chiaramonte Gulfi. Dopo le sante messe delle 9, delle 11 e delle 17, ci sarà, alle 18, il tradizionale “cuncursu” e, poi, la salita del simulacro della Madonna delle Grazie dal duomo, dove era stato portato dopo la discesa di domenica 29 maggio, sino alla chiesetta posta al confine dell’area delimitata dalla Forestale.Sono stati giorni molto intensi, come quello di ieri in cui è stata celebrata la festa liturgica di Maria Santissima delle Grazie. Di mattina, si è tenuta la santa messa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 8 giugno 2022)– Si chiudonole celebrazioni in onore di, a. Dopo le sante messe9,11 e17, ci sarà, alle 18, il tradizionale “cuncursu” e, poi, la salita del simulacro della Madonnadal duomo, dove era stato portato dopo la discesa di domenica 29 maggio, sino alla chiesetta posta al confine dell’area delimitata dalla Forestale.Sono stati giorni molto intensi, come quello di ieri in cui è stata celebrata la festa liturgica di. Di mattina, si è tenuta la santa messa ...

